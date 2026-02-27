Rubano le valigie di un turista in treno ma sono geolocalizzate | ecco dove erano finite

Due valigie di un turista sono state rubate durante un viaggio in treno tra Roma Termini e Milano Centrale. Gli autori del furto sono fuggiti con il bottino e sono stati individuati grazie alla geolocalizzazione, che ha permesso di rintracciare le valigie all’interno di una palazzina popolare nel quartiere San Siro a Milano. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Prima il furto delle valigie sul treno Roma Termini - Milano Centrale. Poi la fuga col bottino all'interno di una palazzina popolare in via Morgantini, quartiere San Siro a Milano. È lì che i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato nella serata di giovedì un algerino di 46 anni e un francese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

