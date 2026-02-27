Quattro uomini peruviani sono stati arrestati dopo aver rubato circa 20.000 euro tra denaro, cuffie, stilografiche e altri oggetti di valore. Durante l’intervento, sono stati trovati in possesso di cellulari, capi di abbigliamento e altri beni che si sospetta siano stati trafugati. L’operazione si è conclusa con l’arresto dei sospettati e il sequestro della merce rubata.

Computer di lavoro, ma anche cuffie, penne stilografiche, giacche e zaini. Tutto rubato mentre le vittime, nove dipendenti di una fintech milanese MILANO – Quattro cittadini peruviani sono stati arrestati per furto aggravato in concorso dopo aver derubato i nove dipendenti di un’azienda mentre brindavano in un locale del Mercato comunale di piazzale Lagosta. Nei guai due uomini e due donne tra i 30 e i 31 anni. Tutto è iniziato quando gli agenti della squadra anti borseggi della sesta sezione della Squadra Mobile, impegnati in un servizio serale di contrasto ai reati predatori, hanno notato i quattro uscire dal Mercato comunale Isola di piazzale Lagosta e dirigersi velocemente a piedi verso via Zara con alcuni zaini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rubano 20mila euro tra Mac, cuffie e stilografiche: arrestati 4 peruviani

