Rottamazione-quater 2026 nuova scadenza in arrivo | pagamento entro il 28 febbraio

Si avvicina una nuova scadenza per la Rottamazione-quater, con il pagamento dell’undicesima rata previsto entro il 28 febbraio 2026. Questa data interessa i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti precedenti e devono completare il pagamento secondo quanto stabilito. La scadenza si inserisce in un calendario di scadenze periodiche che coinvolge chi ha aderito alla procedura.

