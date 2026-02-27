Rottamazione-quater 2026 nuova scadenza in arrivo | pagamento entro il 28 febbraio

Si avvicina una nuova scadenza per la Rottamazione-quater, con il pagamento dell’undicesima rata previsto entro il 28 febbraio 2026. Questa data interessa i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti precedenti e devono completare il pagamento secondo quanto stabilito. La scadenza si inserisce in un calendario di scadenze periodiche che coinvolge chi ha aderito alla procedura.

(Adnkronos) – Si avvicina una nuova scadenza di pagamento per la Rottamazione-quater. Il termine della prossima rata è fissato al 28 febbraio 2026 e riguarda i contribuenti in regola con i versamenti precedenti che devono pagare l'undicesima rata. Per i riammessi alla definizione agevolata (Legge n. 152025), invece, il versamento è riferito alla terza rata .

