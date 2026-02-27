Ronnie Wood a Lucca il 17 luglio | l’unica data italiana di una leggenda vivente del rock

Il 17 luglio, il pubblico di Lucca avrà l’opportunità di ascoltare Ronnie Wood e la sua band dal vivo in un evento unico nel suo genere. L’appuntamento si svolgerà in Piazza Napoleone, durante il Lucca Summer Festival, e rappresenta una delle occasioni più attese della stagione musicale. La serata promette di offrire un’esperienza intensa e coinvolgente per tutti gli appassionati di musica.

Il Lucca Summer Festival ha annunciato uno degli eventi più attesi dell'estate 2026: il 17 luglio, Ronnie Wood & His Band saliranno sul palco di Piazza Napoleone per quello che sarà l'unico concerto italiano dell'artista. Una serata che si preannuncia come molto più di un semplice show — una traversata di sessant'anni di storia del rock, suonata da uno dei suoi protagonisti più longevi e amati al mondo. Piazza Napoleone abbraccia una leggenda vivente. C'è qualcosa di quasi cinematografico nell'immaginare Ronnie Wood che sale su quel palco il 17 luglio. Il cielo toscano di mezza estate, le luci che si accendono sulla Piazza Napoleone di Lucca — uno dei contesti architettonici più suggestivi d'Italia — e quella chitarra che inizia a tessere note familiari nell'aria calda della sera.