RomaOstia 2026 tutto pronto per domenica 1 marzo | 13 mila runners al via

Domenica 1 marzo 2026 si terrà la 51ª edizione della RomaOstia Half Marathon, organizzata dalla GSBRun-RomaOstia in collaborazione con RCS Sports & Events. La gara partirà alle 9 del mattino e prevede la partecipazione di circa 13.000 runner. La manifestazione è inclusa nel calendario internazionale World Athletics e nel circuito nazionale FIDAL.

Roma – Scatterà domenica 1° marzo 2026, alle ore 9, la 51^ Eurospin RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona più amata d'Italia organizzata dalla GSBRun-RomaOstia in partnership con RCS Sports & Events e inserita nel calendario internazionale World Athletics e nazionale FIDAL. Il Villaggio della mezza maratona più famosa d'Italia, organizzata dalla GSBRun-RomaOstia in partnership con RCS Sports & Events, inserita nel calendario internazionale World AthleticS e nazionale FIDAL, resterà aperto sino a sabato 28 marzo dalle ore 9 alle 20. Qui, tutti i partecipanti potranno ritirare il proprio pettorale e il pacco gara (contenente maglia ufficiale e gadget), oltre a scoprire le novità attinenti allo sport e al mondo della corsa che i partner della manifestazione presentano ed espongono nei loro stand.