Romagna | 1.513 malattie professionali nel 2025 emergenza sicurezza

Nel 2025, in Romagna sono state registrate 1.513 denunce di malattie professionali, un numero che supera ogni precedente. La cifra evidenzia una crescita significativa rispetto agli anni passati e solleva preoccupazioni sulla tutela dei lavoratori. Le autorità sono chiamate a monitorare la situazione e adottare misure per affrontare questa emergenza. La situazione resta sotto osservazione.

Romagna, allarme rosso per le malattie professionali: 1.513 denunce nel 2025, un record che preoccupa La Romagna si trova al centro di un allarme preoccupante per la sicurezza sul lavoro. Nel 2025, le denunce di malattie professionali hanno raggiunto il picco di 1.513 casi, un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. La provincia di Forlì-Cesena è la più colpita, con numeri che superano la media regionale. La Cisl Romagna ha lanciato un grido d'allarme durante una masterclass a Ravenna, sottolineando l'urgenza di un cambiamento culturale e strutturale per garantire condizioni di lavoro più sicure. Il Grand Hotel Mattei di Ravenna ha ospitato un evento cruciale per discutere di sicurezza sul lavoro.