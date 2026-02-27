roma videoclip sanremo 2026 premi a raf eddie brock

A Roma si stanno per consegnare i Premi Speciali durante il Roma Videoclip Sanremo 2026, evento patrocinato da SIAE. Tra i riconoscimenti, ci saranno premi dedicati a Raf ed Eddie Brock. La cerimonia si svolgerà nel corso della manifestazione, con la consegna dei premi ai protagonisti del settore musicale e del videoclip italiano.

Ecco chi riceverà i Premi Speciali Roma Videoclip Sanremo 2026 Patrocinato da SIAE. Di seguito l’assegnazione dei Premi Speciali Roma Videoclip Sanremo 2026 Patrocinato da SIAE: Angelica Bove per il brano, l’interpretazione ed il videoclip Mattone, regia di Gabriele Savino, Produzione Nono in collaborazione con Puro Produzione. Raf per la sua carriera internazionale, l’interpretazione ed il videoclip Ora e per sempre regia di Samuele Riefoli, Prodotto da Girotondo S.r.l. Production with Borotalco tv Mara Sattei per l’interpretazione, per il brano ed il videoclip Le cose che non sai di me, regia di Lorenzo Silvestri, prodotto da Sony Music. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026, le pagelle delle prove generali: Sal Da Vinci The King (10), Eddie Brock alias Modà (5), Chiello è l’Alieno (5), Fedez/Masini mordono il podio (9), Paradiso (8) e Raf (7) i nostri pandaSi sono tenute oggi, 23 febbraio, le prove generali di tutti e 30 i Big in gara al Festival di Sanremo 2026, che aprirà i battenti domani 24 febbraio.

Canzoni Sanremo 2026, “Avvoltoi” di Eddie BrockRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

