Roma si sveglia avvolta dalla nebbia fitta che copre strade e palazzi visibilità ridotta | Sembra Milano

Da fanpage.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma si apre questa mattina sotto una coltre di nebbia intensa, che avvolge strade e edifici con un velo bianco e denso, riducendo sensibilmente la visibilità in molte zone della città. La foschia si presenta come un fenomeno temporaneo, creando un’atmosfera particolare che ha attirato l’attenzione di residenti e passanti. Le condizioni meteo sono al centro di molte conversazioni tra cittadini e autisti.

La Capitale si è svegliata oggi avvolta dalla nebbia: banchi bianchi e densi hanno causato scarsa visibilità nella maggior parte dei quartieri di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Toscana o Pianura Padana? Firenze si sveglia avvolta dalla nebbia. Ecco perché

Continua a piovere a Roma: esonda un torrente. La grandine imbianca le strade: “Sembra neve”Nuvole, pioggia, temporali, grandine: il maltempo continua ad abbattersi sulla capitale.

Discussioni sull' argomento Roma si sveglia avvolta dalla nebbia fitta che copre strade e palazzi visibilità ridotta: Sembra Milano; Frana a Donnici, il drone in volo sopra alla collina sgretolata; Muraglione frana nel napoletano: massi travolgono auto in sosta; Frana a Cosenza, collina si sgretola sotto le case a Donnici: il drone.

Roma si sveglia sotto la nebbia: visibilità ridotta e quartieri immersi nella foschiaQuesta mattina Roma si è svegliata sotto una fitta coltre di nebbia. Sono tante le zone della capitale che oggi erano ricoperte dalla foschia, un panorama sicuramente affascinante ma che suggerisce ... fanpage.it