Roma si sveglia avvolta dalla nebbia fitta che copre strade e palazzi visibilità ridotta | Sembra Milano
Roma si apre questa mattina sotto una coltre di nebbia intensa, che avvolge strade e edifici con un velo bianco e denso, riducendo sensibilmente la visibilità in molte zone della città. La foschia si presenta come un fenomeno temporaneo, creando un’atmosfera particolare che ha attirato l’attenzione di residenti e passanti. Le condizioni meteo sono al centro di molte conversazioni tra cittadini e autisti.
La Capitale si è svegliata oggi avvolta dalla nebbia: banchi bianchi e densi hanno causato scarsa visibilità nella maggior parte dei quartieri di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Toscana o Pianura Padana? Firenze si sveglia avvolta dalla nebbia. Ecco perché
Continua a piovere a Roma: esonda un torrente. La grandine imbianca le strade: “Sembra neve”Nuvole, pioggia, temporali, grandine: il maltempo continua ad abbattersi sulla capitale.
Discussioni sull' argomento Roma si sveglia avvolta dalla nebbia fitta che copre strade e palazzi visibilità ridotta: Sembra Milano
