Roma si sveglia avvolta dalla nebbia fitta che copre strade e palazzi visibilità ridotta | Sembra Milano

Roma si apre questa mattina sotto una coltre di nebbia intensa, che avvolge strade e edifici con un velo bianco e denso, riducendo sensibilmente la visibilità in molte zone della città. La foschia si presenta come un fenomeno temporaneo, creando un’atmosfera particolare che ha attirato l’attenzione di residenti e passanti. Le condizioni meteo sono al centro di molte conversazioni tra cittadini e autisti.