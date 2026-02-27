Roma | rubavano carburante per aerei dall’oleodotto Civitavecchia-Fiumicino due arresti

Due uomini moldavi sono stati arrestati dai carabinieri di Cerveteri mentre tentavano di rubare carburante dall’oleodotto che collega Civitavecchia all’aeroporto di Fiumicino. I militari hanno intercettato i due mentre erano impegnati nel furto e li hanno fermati sul posto, sequestrando il carburante e gli attrezzi utilizzati. L’operazione è avvenuta questa mattina nel territorio di Cerveteri.

Stadio Roma. Battaglia: un risultato che nasce dal lavoro e dalla perseveranza Due moldavi arrestati per furto di carburante dall'oleodotto Civitavecchia-Fiumicino. Indagini in corso. Due uomini moldavi sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Cerveteri con l’accusa di rubare carburante per aerei dall’oleodotto che collega Civitavecchia all’aeroporto di Fiumicino. Un terzo complice è stato denunciato a piede libero. I reati contestati comprendono il concorso in furto aggravato e continuato di cherosene, con l’aggravante di aver colpito un’infrastruttura energetica destinata a pubblica utilità. L’operazione è stata avviata a seguito di una denuncia presentata il 13 febbraio dalla So. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: rubavano carburante per aerei dall’oleodotto Civitavecchia-Fiumicino, due arresti Rubavano il carburante sull'oleodotto Civitavecchia-Fiumicino, due arrestiVicino a Roma i Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno portato a termine una complessa indagine che si è conclusa con l'arresto in... Cerveteri, rubavano dall’oleodotto carburante per gli aerei di Fiumicino: arrestatiCerveteri, 27 febbraio 2026 – L’operazione dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri è scattata al termine di un’attività investigativa avviata... La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Temi più discussi: Rubavano dall'oleodotto carburante per gli aerei di Fiumicino, arrestati in due; Rubano carburante all’oleodotto per Fiumicino: scoperti e arrestati con il tir pieno; Rubavano il carburante sull'oleodotto di Civitavecchia: arrestati i vampiri del cherosene; Cerveteri - Bucano l’oleodotto e rubano carburante per aerei: scoperta maxi-raffineria clandestina da 100mila euro (VIDEO). Rubavano dall'oleodotto carburante per gli aerei di Fiumicino, arrestati in dueI Carabinieri di Cerveteri hanno fermato 2 cittadini moldavi, il cherosene passava da un tubo minerario e finiva in una cisterna da 15mila litri ... rainews.it Cerveteri, rubavano dall’oleodotto carburante per gli aerei di Fiumicino: arrestatiCerveteri, 27 febbraio 2026 – L’operazione dei Carabinieri della Stazione di Cerveteri è scattata al termine di un’attività investigativa avviata dopo una denuncia presentata il 13 febbraio dalla SO.D ... ilfaroonline.it Furto di carburante sull'oleodotto Civitavecchia-Fiumicino, tubo sottotraccia di 1,3 km: presi due stranieri - facebook.com facebook Furto di #carburante sull'oleodotto #civitavecchia-Fiumicino, tubo sottotraccia di 1,3 km: presi due stranieri x.com