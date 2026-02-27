Roma Massara | Bellissimo il derby in Europa League con il Bologna peccato per il ranking

Oggi a Nyon sono stati conclusi gli spareggi delle competizioni Uefa e sono stati sorteggiati gli ottavi di finale per Champions, Europa e Conference League. Tra le partite in programma, c’è il derby in Europa League tra le squadre italiane e il Bologna. Un evento che ha attirato l’attenzione degli appassionati, anche se si è parlato di un impatto negativo sul ranking complessivo delle squadre italiane.

Nyon (Svizzera) 27 febbraio 2026 - Terminati gli spareggi delle competizioni Uefa, nella giornata di oggi sono stati sorteggiati gli ottavi di finale delle tre competizioni per club: Champions, Europa e Conference League. La Roma attendeva di vedere il suo nome estratto tra le urne di Nyon e il sorteggio non ha avuto pietà per i club italiani. Agli ottavi di Europa League la Roma affronterà il Bologna, in un lato di tabellone dove ci sono tutte le favorite per questa edizione della competizione. Sorteggi ottavi Champions, l'Atalanta pesca il Bayern Monaco Tra le due formazioni si tratta del primo storico incrocio in campo continentale. La Roma torna agli ottavi di finale di Europa League, dopo essere stato eliminato lo scorso anno dall' Athletic Bilbao. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, Massara commenta il sorteggio: Il Bologna è una squadra forteFrederic Massara, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, dove i giallorossi si ... lalaziosiamonoi.it

Roma, Massara: Saranno due sfide molto difficili. Sarà un bello spettacoloHa concluso: Saranno certamente due bellissime partite. Il Bologna è una squadra forte che adesso è in salute. Saranno due sfide molto difficili. Sarà un bello spettacolo . gianlucadimarzio.com