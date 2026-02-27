Roma l’urna è un rebus | Bologna o Genk sulla strada per i quarti

Roma si prepara al sorteggio odierno con un percorso già definito, grazie alla qualificazione ottenuta e alla presenza di Gasperini in panchina. La squadra ha superato le fasi precedenti e ora attende di conoscere la rivale tra Bologna e Genk, due squadre che si contendono un passaggio importante per i quarti di finale. La sfida si avvicina e il sorteggio deciderà il prossimo avversario.

In un panorama continentale che ha visto diverse cadute eccellenti, la Roma di Gian Piero Gasperini si presenta al sorteggio odierno come l'unica italiana già sicura di un posto d'onore tra le grandi della competizione. Una solidità, quella capitolina, che permette di guardare all'urna con una punta di orgoglio, anche se il ventaglio delle possibilità si è ridotto a un bivio quasi obbligato. Il destino europeo dei giallorossi passerà infatti per una scelta binaria: o il confronto contro il Bologna di Vincenzo Italiano, oppure la trasferta internazionale contro i belgi del Genk.