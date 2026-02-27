Roma Juve | Perin o Di Gregorio? Chi dovrebbe scendere in campo all’Olimpico

Domani all’Olimpico si sfideranno Roma e Juventus e la scelta tra Perin e Di Gregorio per la porta rimane aperta. La squadra si prepara alla partita con attenzione, valutando quale portiere schierare in vista di un impegno molto importante. La decisione definitiva sulla formazione non è ancora stata comunicata ufficialmente.