Roma Juve | Perin o Di Gregorio? Chi dovrebbe scendere in campo all’Olimpico
Domani all’Olimpico si sfideranno Roma e Juventus e la scelta tra Perin e Di Gregorio per la porta rimane aperta. La squadra si prepara alla partita con attenzione, valutando quale portiere schierare in vista di un impegno molto importante. La decisione definitiva sulla formazione non è ancora stata comunicata ufficialmente.
Calciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti. La dirigenza vuole.» Materazzi alla Juve? No, non è Marco, ma il nipote Gianfilippo. Tutti i dettagli della clamorosa operazione Carnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al centrocampista brasiliano: la concorrenza da battere per prendere il calciatore a parametro zero in estate Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Perin o Di Gregorio? Chi gioca in Juve Galatasaray: la scelta di Spalletti dovrebbe ricadere su questo portiere. Ultimissime novitàCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...
Leggi anche: La Juve liquida di Di Gregorio e Perin, tutti i portieri seguiti sul mercato: da Vicario a Palmisani
La notizia è accompagnata da contenuti correlati.
Temi più discussi: Di Gregorio e Perin, chi gioca titolare contro la Roma? Il ballottaggio in casa Juventus in vista della sfida dell’Olimpico; Juve, cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray? Tentazione Perin; La Juve liquida di Di Gregorio e Perin, tutti i portieri seguiti sul mercato: da Vicario a Palmisani; Juve in missione rimonta: c’è Yildiz per l’assalto al Galatasaray. Fuori Di Gregorio, gioca Perin.
Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partitaBig match vista Champions League all'Olimpico. A rischio la convocazione di Soulé e Dybala, Gasp pronto a lanciare Venturino con Pellegrini e Malen ... today.it
Roma-Juventus, Perin o Di Gregorio? La decisione di SpallettiPerin o Di Gregorio? Chi sarà il portiere titolare della Juventus in vista della sfida della 27^ giornata di campionato contro la Roma? fantamaster.it
Dove guardare Roma Juve Tutte le info - facebook.com facebook
Probabili formazioni #RomaJuve Le ultime sulle scelte di Spalletti x.com