Roma-Juve Dybala sfida il tempo | a Trigoria è il giorno della verità

Oggi il centro sportivo di Trigoria è stato il cuore dell’attesa per il match tra Roma e Juventus, con i tifosi e i media che seguivano con attenzione gli allenamenti e le notizie sui giocatori. Tra questi, Dybala ha attirato l’attenzione per la sua presenza e la condizione fisica, in vista del confronto di domenica all’Olimpico. La giornata è stata dedicata alle ultime verifiche prima della partita.

L'argentino intensifica il lavoro per esserci contro i bianconeri, mentre Soulé resta ai box per pubalgia. Hermoso verso il recupero. Nella mattinata di oggi, il centro sportivo di Trigoria è diventato il fulcro di un'attesa febbrile in vista del posticipo domenicale allo Stadio Olimpico contro la Juventus. Il tecnico Gasperini monitora con estrema cautela le condizioni di Paulo Dybala, il quale ha sensibilmente intensificato il lavoro personalizzato sul campo dopo una sequenza di sedute improntate alla massima prudenza.