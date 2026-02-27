A Trigoria si svolge l'allenamento in vista della partita contro la Juventus, con importanti aggiornamenti sul recupero di Paulo Dybala. Il giocatore ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, mentre si definiscono le scelte tattiche per la sfida. La squadra si prepara intensamente, concentrandosi sulle esercitazioni e sui movimenti chiave in vista dell'impegno in programma.

In evidenza dal centro sportivo di Trigoria emergono indicazioni decisive sul recupero di Paulo Dybala e sulle scelte tattiche in vista della sfida contro la Juventus. Il rientro dell’attaccante argentino in gruppo ha superato la prova sul campo, offrendo riscontri positivi al ginocchio e alimentando ottimismo circa la convocazione per la gara in programma. Paulo Dybala è rientrato tra i giocatori aggregati al gruppo e ha sostenuto l’intera seduta insieme ai compagni. Il test sul campo ha fornito risposte rassicuranti alla condizione del ginocchio, con l’evoluzione che tende a favorire la disponibilità per la sfida di domenica sera. La... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Roma, allenamento decisivo: un big rientra in vista della sfida con la Juventus

Aggiornamento dall’allenamento a Trigoria Buone notizie per la AS Roma: Stephan El Shaarawy ha svolto una parte della seduta insieme al gruppo. L’esterno è alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille, ma i segnali sono positivi. Le sue condizi - facebook.com facebook