Su social si accendono le discussioni tra il candidato civico e la rappresentante locale della Lega, dopo che Rollo ha annunciato la sua candidatura per le prossime amministrative. La discussione si concentra sul rifiuto di un ticket condiviso e sulla possibilità di unire le forze per ottenere risultati migliori alle urne. La polemica si sviluppa attraverso commenti e risposte tra i due protagonisti.

Botta e risposta sui social tra il candidato sindaco civico Dario Rollo e la segretaria della Lega comunale Maria Pia Morella, sotto il post con cui Rollo ha annunciato la propria candidatura alle amministrative del 24 e 25 maggio e il percorso con " Libertà è Democrazia ". Lo scambio è avvenuto sulla pagina del consigliere comunale, che si candida con una lista civica sostenuta da "Libertà è Democrazia" e "Valori e Impegno Civico". Rollo era stato più volte "corteggiato" dal centrodestra come possibile candidato unitario. La coalizione, ad oggi, non ha ancora sciolto le riserve, sebbene il nome dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. Dalle file del centrodestra trapela che la sfida sarebbe ormai ristretta a due cascinesi doc, uno di Fratelli d’Italia e uno della Lega. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rollo e il ticket negato al Carroccio: "Ma insieme potevamo vincere"

