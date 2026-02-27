Rogoredo il pusher ribalta la realtà | Smetto di spacciare solo se Sgomento da Del Debbio

Un uomo coinvolto in attività di spaccio nella zona di Rogoredo ha dichiarato durante un intervento televisivo di voler smettere solo se gli venga riconosciuto il diritto alla cittadinanza. La sua testimonianza è stata trasmessa nel programma “Dritto e Rovescio” su Rete4, suscitando sconcerto tra gli spettatori e i conduttori. La scena ha attirato l’attenzione per il suo tono paradossale e diretto.

È una scena che colpisce per il suo paradosso. Un pusher della periferia milanese, ospite di “Dritto e Rovescio” su Rete4, rivendica il diritto alla cittadinanza come condizione per smettere di spacciare. Mimmo, così si fa chiamare, ha dichiarato senza mezzi termini: “Io continuerò a spacciare se lo Stato non mi darà un documento”. Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro dei social, scatenando commenti di indignazione, preoccupazione e dibattito politico. La logica di Mimmo è chiara nella sua distorsione: non spaccia per avidità pura, sostiene, ma per frustrazione istituzionale. “Ci sono tanti lavori onesti che potrei fare. ma non lo faccio se non mi riconoscono con un documento da otto anni”, ha spiegato, rivendicando una sorta di diritto all'illegalità condizionato alla regolarizzazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

