Roccasecca via libera al decimo bilancio dell' era Sacco | tasse invariate e focus su turismo e sport

Il Consiglio Comunale di Roccasecca ha approvato il bilancio di previsione 2026, segnando il decimo bilancio approvato durante l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sacco. Il documento non prevede variazioni nelle tasse e si concentra su iniziative legate al turismo e allo sport, delineando le linee di investimento per il prossimo anno.

Il Consiglio Comunale di Roccasecca ha approvato il bilancio di previsione 2026. Il documento contabile, che segna il decimo traguardo di questo tipo per l'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Sacco, conferma la stabilità finanziaria dell'ente e delinea le linee guida per gli investimenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Comune di Bari, via libera al bilancio di previsione: "Tasse invariate e nessun taglio ai servizi" Commercialisti in assemblea. Via libera al bilancio preventivo. Focus su dazi e scenari futuriVia libera al bilancio preventivo 2026 dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ferrara. Una raccolta di contenuti su Roccasecca. Argomenti discussi: Roccasecca, via libera al decimo bilancio dell'era Sacco: tasse invariate e focus su turismo e sport; Crisi indotto Stellantis, Consulta e tavolo al Ministero: Sacco chiede di conoscere le intenzioni dell’azienda.