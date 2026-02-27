Riva del Garda uccise la compagna buttandola già dal terzo piano | 22 anni a Ion Gavrila

A Riva del Garda, Ion Gavrila, di 22 anni, è stato condannato a 22 anni di reclusione per aver ucciso la compagna, buttandola dal terzo piano dell'edificio. La morte di Maria Rosca era inizialmente considerata un suicidio, ma le indagini hanno portato alla scoperta di un video e alle conclusioni di un medico che hanno cambiato il quadro dei fatti.

È stato condannato a 22 anni di carcere Ion Gavrila, colpevole dell'omicidio della compagna 46enne Maria Rosca. L'uomo aveva ucciso la donna il 30 gennaio 2022 a Riva del Garda, in Trentino, al culmine di un diverbio. Il 49enne avrebbe spintonato la donna verso la finestra del loro appartamento per poi lanciarla già verso spingerla verso la finestra e lanciarla giù dal terzo piano., Inizialmente la ricostruzione dei fatti aveva puntato sull'ipotesi di un suicidio. Una posizione fortemente contrastata dalla procura, che aveva chiesto 24 anni di pena all'allora compagno della donna. L'uomo, che nel frattempo era tornato in Romania, non ha mai confessato.