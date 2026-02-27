Ristorante Parioli | la Dolce Vita a tavola

Nel quartiere Parioli si trova un ristorante che richiama l’atmosfera della Dolce Vita, con un ambiente curato e un menù che mette in evidenza piatti tradizionali italiani. I clienti possono gustare specialità preparate con ingredienti locali e vivere un’esperienza culinaria in un’atmosfera rilassata. Il locale si distingue per il servizio attento e un’atmosfera che invita alla convivialità.

“Dal tenero cuore si vestì da guerriero, ispida edificò una piccola cupola, si mantenne all’asciutto sotto le sue squame, e lì nell’orto brunito come bomba a mano, marciò verso il mercato a realizzare il suo sogno. arriva Maria col suo paniere, ne sceglie uno, non lo teme, lo esamina, lo compra, finché, entrando in cucina, lo tuffa nella pentola. Così finisce in pace la carriera del vegetale armato che si chiama carciofo” Ecco come Pablo Neruda descriveva, in un’ode totalmente a lui dedicata, l’incantevole gusto dell’ortaggio dall’armatura pungente, ma dal cuore morbido tanto amato dai palati di tutto il mondo. La cucina che viene istantaneamente in mente parlando del carciofo è senz’altro quella romana che, fortunatamente, ha saputo varcare i confini della città eterna. 🔗 Leggi su Panorama.it

