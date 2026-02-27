Una squadra di pallacanestro ha annunciato l'ingaggio di un giocatore statunitense, definendo ufficialmente il nuovo acquisto attraverso un comunicato. La risoluzione del contratto precedente e l’accordo con il nuovo atleta sono stati confermati nelle ultime ore. Il giocatore si unisce ora al roster per la restante parte della stagione.

Nel periodo corrente della stagione, un comunicato ufficiale definisce un passaggio contrattuale tra una società sportiva e un atleta statunitense. La notizia conferma la risoluzione consensuale del rapporto tra la guerri napoli e l'atleta USA Aamir Simms, chiudendo una fase professionale che ha accompagnato l'andamento della squadra nelle settimane recenti. La guerri napoli rende noto che il contratto legato all'atleta USA è stato sciolto di comune accordo. La decisione, comunicata ufficialmente, riconosce l'impegno dimostrato dall'atleta durante la permanenza e definisce una chiusura equilibrata del rapporto. La società ringrazia Aamir Simms per la professionalità dimostrata e formula i migliori auguri per il prosieguo, sia sul piano personale che professionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

