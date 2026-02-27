Riqualificazione del Porticciolo | in programma l' assemblea pubblica per dire no al progetto

Domenica 1 marzo alle 17 si terrà un’assemblea pubblica all’interno del Porticciolo di Pastena. L’incontro è organizzato per discutere del progetto di riqualificazione del porticciolo, con l’obiettivo di manifestare il proprio dissenso. L’evento coinvolge residenti e rappresentanti locali, che si riuniranno per esprimere le proprie opinioni e contestare la proposta di intervento.

E' in programma domenica 1 marzo, alle ore 17, all’interno dell’area del Porticciolo di Pastena, un’assemblea pubblica per dire no al progetto di riqualificazione. “Una riqualificazione – si legge sul post del gruppo “Giù le mani dal Porticciolo” sui social – restituisce spazi, li rende più fruibili, rafforza il rapporto tra quartiere e territorio. Questo porto, così come è stato concepito, è un corpo estraneo: un innesto in un quartiere fortemente urbanizzato, al quale sottrae l’unico spazio di respiro: la piazza sul mare e le sue spiagge, pubbliche ed accessibili. È un’infrastruttura che si chiude su se stessa, come un riccio. I... 🔗 Leggi su Salernotoday.it Pastena, il 1° marzo assemblea pubblica al Porticciolo: “No al progetto di riqualificazione”Un confronto pubblico per discutere del futuro del Porticciolo di Pastena, nella zona orientale di Salerno. Progetto "Marina di Pastena" presentato al Ministero, Zona Orientale Rugby Popolare: "Giù le mani dal Porticciolo, il 1° marzo assemblea pubblica"Zona Orientale Rugby Popolare Salerno: "Il Porticciolo per noi è un bene comune, un luogo dell'anima, tant'è che abbiamo deciso di portarlo... Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Salerno, no al porto turistico marina di Pastena -; Cupra punta sul molo del Menocchia. Ecco un progetto da 100mila euro; Stanza dei bagni di Santa Caterina, primo passo del percorso di tutela e riqualificazione; Porticciolo di Grignano, Legambiente attacca la variante: Contraddizioni ancora irrisolte. Pastena, il 1° marzo assemblea pubblica per dire no al progetto per il PorticcioloStampa E’ stata fissata per domenica primo marzo, alle ore 17, all’interno dell’area del Porticciolo di Pastena, nella zona orientale di Salerno, un’assemblea pubblica – come riporta la pagina Faceboo ... salernonotizie.it Porticciolo di Grignano, Legambiente attacca la variante: Contraddizioni ancora irrisolteIl nodo della variante nel mirino di Legambiente Il progetto di riqualificazione del porticciolo di Grignano torna al centro del dibattito pubblico. Legambiente interviene con una posizione critica, p ... triestecafe.it ’. Completata la struttura del Mu.Ma.B mentre prende forma la passeggiata sul mare. Con il meteo più stabile, il cantiere per la riqualificazione del Molo Sant'Antonio e del lungomare su cui si affaccia Barivecchia, proce - facebook.com facebook Cefalù, riqualificazione del molo vecchio e dell'ex mattatoio: approvati i progetti da finanziare ift.tt/VrAJpzi x.com