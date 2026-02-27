riparte il carnevale vaianese la sfilata dei gruppi mascherati

Il Carnevale Vaianese torna in scena con la sfilata dei gruppi mascherati. Dopo aver modificato la data iniziale dell’8 febbraio e successivamente quella del 15 febbraio, l’edizione numero 42 si prepara a proseguire con l’evento previsto per domenica. La manifestazione continua a coinvolgere la comunità locale e a mantenere viva la tradizione carnevalesca del territorio.

Dopo l’appuntamento dell’8 febbraio e il rinvio della data del 15 febbraio, la 42esima edizione del Carnevale Vaianese prosegue con l’iniziativa in programma domenica. La festa è promossa dal Comune con l’Associazione Carnevale Vaianese e la partecipazione del circolo di Sofignano e della scuola dell’infanzia dell’Ics Bartolini. Tra le novità di quest’anno il ritorno della sfilata dei gruppi mascherati, tra cui quelli dedicati a Pacman e alle api. La partenza è prevista alle ore 14.30 dalla pasticceria Cappelli. Il corteo percorrerà via Braga per arrivare in piazza del Comune, dove sarà collocato il carro allegorico che fa da cornice alla manifestazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

