A partire da oggi, sulla linea ferroviaria tra Firenze e Pisa sono in corso interventi di rinnovo dei binari tra Empoli e Samminiatello, mentre lavori sulla stessa ferrovia interessano anche il tratto tra Pisa e Firenze. Questi interventi comportano modifiche ai servizi e possibili ritardi per pendolari e viaggiatori che percorrono la tratta. Le operazioni continueranno nelle prossime settimane e influenzeranno i collegamenti quotidiani.

Firenze, 27 febbraio 2026 – A causa di lavori lungo la linea ferroviaria Firenze-Pisa, disagi in vista per pendolari e viaggiatori. Il cantiere, per un investimento complessivo di 15 milioni di euro, andrà avanti dal prossimo 2 marzo al 30 aprile e riguarda il rinnovo dei binari tra Empoli e il bivio Samminiatello. Il tratto, in questa fase, riguarda circa 17 chilometri di binario. I mezzi impiegati I lavori prevedono un investimento complessivo di oltre 15 milioni di euro, con più di 70 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici impegnati quotidianamente, con l’utilizzo di due treni cantiere e numerosi mezzi d’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinnovo dei binari tra Empoli e Samminiatello, lavori sulla ferrovia tra Pisa e Firenze. Cosa succede

