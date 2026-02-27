Rinnovo a rischio per Vlasic una big di Serie A si fa avanti | tutti gli scenari

Nel mercato di Serie A, una grande squadra ha manifestato interesse per Vlašic, il centrocampista del Torino. La situazione di rinnovo del giocatore è in discussione, mentre le trattative tra le parti sono ancora in corso. La società interessata ha fatto sapere di essere pronta a fare un'offerta concreta, ma ancora non ci sono accordi definitivi. La decisione finale rimane ancora da definire.

Nel quadro delle dinamiche di mercato del Torino, Nikola Vlašic continua a essere al centro di discussioni e valutazioni, con un contributo significativo sia sul piano tecnico che su quello emotivo. Il croato ha messo a segno 6 gol e 3 assist, dimostrando affidabilità e capacità di prendere in mano le partite. La sua permanenza in granata non è affatto scontata, poiché il rinnovo resta un tassello delicato da definire. Il torino ha avviato i contatti per il rinnovo già dallo scorso dicembre, ma la trattativa non ha registrato progressi significativi. Vlašic è legato al club da un contratto che arriva al 2027, e la situazione resta bloccata. In questo contesto si è ipotizzato l’interesse di Gian Piero Gasperini, che apprezza da tempo il profilo del trequartista. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

