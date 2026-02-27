Rinascita del Park Hotel Grandi FdI | Può essere un volano ma serve un progetto per Marina

La ripresa del Park Hotel rappresenta una possibile opportunità di sviluppo per Marina, secondo quanto affermato da Grandi di Fratelli d’Italia. Tuttavia, il Comune ha sottolineato la necessità di interventi concreti, trasparenza e condivisione per rendere effettivo il potenziale della riqualificazione. La questione riguarda quindi l’attuazione di un progetto chiaro e condiviso per la zona.

La rinascita del Park Hotel può essere una occasione di rilancio per la località di Marina, ma dal Comune servono interventi concreti, trasparenza e condivisione. Questo il messaggio che Nicola Grandi, capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d'Italia lancia al sindaco di Ravenna.