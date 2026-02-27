Scade il 2 marzo il termine per le imprese di richiedere il rimborso dell’Iva maturata nel 2025, relativo all’anno 2026. La procedura riguarda le aziende che intendono ottenere il rimborso dell’imposta versata e che devono presentare la richiesta entro questa data. La scadenza rappresenta un passaggio importante per le imprese che vogliono ricevere quanto loro spettante.

ageageSi avvicina la prima scadenza per ottenere il rimborso Iva 2026 (relativo all’imposta del 2025). Per la presentazione dell’istanza ci sono due differenti scadenze: il 2 marzo per l’invio anticipato e il 30 aprile per quello ordinario. Il rimborso Iva 2026 segue delle regole ormai consolidate, ma con delle scadenze e dei benefici differenziati a seconda dei punteggi Isa del singolo contribuente, così come del fatto che abbia aderito o meno al concordato preventivo biennale. Rimborso Iva 2026, le regole e i requisiti. Il rimborso Iva 2026 non spetta semplicemente perché un contribuente ha un credito in dichiarazione. Per poterlo richiedere è necessario soddisfare una serie di requisiti specifici legati alla natura dell’attività o dello stesso credito (così come è stato stabilito dall’articolo 30 del Dpr 63372 ). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Rimborso Iva 2026, c’è tempo fino al 2 marzo per chiedere quanto maturato nel 2025

Bando editoria 2025–2026: Infoclip, il partner delle scuole per gestire tutti gli abbonamenti con rimborso fino al 90%Il bando editoria 2025/2026 permette alle scuole di ottenere il rimborso fino al 90% per abbonamenti a riviste e quotidiani utili ai fini didattici.

Graduatorie GPS 2926: c’è tempo fino al 16 marzo per conseguire “altri titoli”I sindacati hanno diffuso le date della finestra temporale utile per l'inserimento e l'aggiornamento delle GPS graduatorie provinciali e di istituto...

Temi più discussi: Principali novità dichiarazione Iva 2026 - Sistema Ratio; Necessaria l’inerenza dei costi per il rimborso IVA: esclusione per frode o abuso; Legge di Bilancio 2026 – Le novità in ambito IVA, dogane e accise; L’onere di provare l’inerenza sussiste anche nel rimborso forfettario Iva.

Necessaria l’inerenza dei costi per il rimborso IVA: esclusione per frode o abusoIl caso riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento notificato ad una società con il quale l’Agenzia delle entrate, sul presupposto che la società contribuente non avesse mai svolto ... fiscoetasse.com

Visto di conformità, cos'è e chi deve apporlo alla dichiarazione Iva 2026In molti casi la dichiarazione Iva deve essere accompagnata dal visto di conformità, ma di cosa si tratta, in quali casi è obbligatorio e chi lo rilascia? Ecco tutto ciò che c’è da sapere. msn.com

Rimborso iva infrannuale: lo richiederei per acquisto beni strumentali. secondo voi posso richiederlo per una fattura di 100k +iva che è una fattura di acconto per un macchinario che arriverà nel 2027 Il dubbio è che è un acconto non l’acquisto vero e proprio - facebook.com facebook

Come funziona la richiesta di rinuncia all'istanza di rimborso IVA presentata in precedenza - Dichiarazione IVA / Imprese, Agenzia delle Entrate, D.p.r. 633/1972 o Decreto IVA, Interpello x.com