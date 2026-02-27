riflessioni su un albero caduto

Di recente, nel mio giardino in pendenza, un albero secolare è caduto sotto il peso della pioggia e del vento. L'evento ha attirato l'attenzione di chi passa, evidenziando come le condizioni atmosferiche estreme possano influenzare il paesaggio. La scena ha suscitato curiosità tra i vicini, portando a una serie di riflessioni sulla fragilità degli alberi e sulla forza della natura.

Un pino secolare crolla per colpa del terreno franoso e del vento, travolge una rete e invade il campo vicino. Un libro e una dedica Pochi giorni fa nel mio giardino in pendio, il terreno franoso e intriso di pioggia, il vento, è crollato un pino secolare, enorme, ha travolto una rete e ha invaso il campo del mio vicino Antonio, pressoché mio coetaneo e scrupoloso coltivatore, desolato che i suoi eredi non intendano continuarne l’opera. E’ in pensiero per i suoi - pochi - peschi, gli ulivi, le viti. I mandorli che si sbrigano a fiorire. Il mio pino non ha fatto danni, è caduto sull’erba. Io avrei scommesso sul mio pino. Ce ne volevano due di me per abbracciarne il tronco. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

