Rifiuti abbandonati nei campi Coldiretti avvia la mappatura

Le province di Napoli e Caserta stanno assistendo a una vasta operazione di mappatura dei rifiuti agricoli. Coldiretti ha avviato un'azione per individuare teli di pacciamatura, manichette per l'irrigazione e coperture per serre abbandonati nei campi. Questa attività mira a censire i materiali lasciati nel territorio, che sono stati trovati in diverse aree delle due province.

Teli di pacciamatura, manichette per l'irrigazione, coperture per serre. Sono questi i materiali finiti nel mirino della maxi-operazione di mappatura dei rifiuti agricoli partita in questi giorni nelle province di Napoli e Caserta. L'iniziativa, voluta dal Commissario Unico per la bonifica delle.