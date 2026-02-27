Riduzione liste d’attesa visite e ricoveri in tutta la Puglia anche nel weekend

In tutta la Puglia sono in corso piani sperimentali per ridurre le liste d’attesa, con visite e ricoveri che si svolgono anche durante il fine settimana. Le iniziative coinvolgono tutte e dieci le aziende sanitarie regionali, puntando a migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie per i cittadini. Questa operazione si svolge in continuità con le attività sanitarie quotidiane nella regione.

Proseguono i piani sperimentali nelle aziende sanitarie regionali: oltre 54mila persone richiamate per anticipare una prestazione. Sabato e domenica aperte le strutture a Lecce, Casarano, Copertino e Scorrano LECCE – Continuano i piani sperimentali per la riduzione delle liste di attesa in Puglia con visite e ricoveri previsti anche nel weekend in tutte le dieci aziende sanitarie regionali. Sono più di 17mila le prestazioni eseguite dal 2 al 25 febbraio nei piani di recupero delle liste d’attesa varati dalla Regione Puglia in collaborazione con le aziende e gli enti sanitari. In particolare le visite e gli esami già eseguiti sono 16.102, quelli anticipati rispetto alla data di prenotazione precedente 25. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Liste d'attesa: sabato e domenica visite e ricoveri in tutta la Puglia

Riduzione liste d’attesa, nell’Asl Lecce 148 ricoveri già eseguiti in due settimaneBARI/LECCE - Dall’inizio dei piani straordinari di abbattimento delle liste d’attesa, 2 febbraio 2026 fino a ieri, quasi un terzo delle persone che...

