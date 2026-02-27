Ricorso contro il Comune | Danni ai box interrati Colpa del park pubblico

Un condominio ha avviato un ricorso contro il Comune a causa di danni riscontrati nei box interrati. Le infiltrazioni d’acqua hanno compromesso le strutture del parcheggio privato sottostante, portando alla decisione di presentare un'azione legale. La questione riguarda principalmente le responsabilità sulla gestione e la manutenzione delle aree di sosta pubbliche e private.

Grosse criticità dovute ad infiltrazioni nel parcheggio privato sotterraneo e il condominio.fa causa al Comune. Lo si apprende dalla delibera approvata dalla giunta Ponzanelli lo scorso 20 febbraio su proposta dell'assessore al patrimonio Carlo Rampi con cui di fatto viene autorizzato il ricorso per accertamento tecnico preventivo "volto a far accertare, prima del giudizio di merito, lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose, al fine di salvaguardare la prova che potrebbe essere compromessa dal trascorrere del tempo o dall'esecuzione di lavori il ricorso". L'area oggetto della contestazione è il piazzale adibito a parcheggio pubblico di via Garbusi, in cui affaccia anche l'Aci.