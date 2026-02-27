Ricorsi sugli appalti per la Coppa America Manfredi | Non credo procedure completate

Il ministro ha dichiarato che non ci sono ricorsi pendenti riguardanti gli appalti per la Coppa America, affermando che le procedure sono state completate. Ha inoltre sottolineato che in passato si è richiesto un intervento normativo a livello nazionale sulla gestione della movida, richiesta che non ha trovato riscontro nell’ultimo decreto Sicurezza. La sua posizione si basa sulla conclusione delle pratiche amministrative finora svolte.

Tempo di lettura: 2 minuti "Molte volte abbiamo chiesto una norma nazionale sul tema della movida, avevamo chiesto che ci fosse qualcosa anche nell'ultimo decreto Sicurezza che poi non c'è stata". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Campania. Manfredi ha ricordato che proprio il Tar Campania ha più volte bocciato le ordinanze emesse dall'amministrazione comunale sul tema ed ha sottolineato che " è una questione che riguarda tutte le grandi città e su cui c'è una grande sensibilità. Visto che muovendosi in ordine sparso, non si riesce a consolidare una posizione unitaria a livello nazionale, se veramente vogliamo tutelare gli interessi di tutti, è necessario che a livello centrale ci sia una decisione così come sugli affitti brevi".

