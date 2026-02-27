Ricochet ha dichiarato di non aver odiato la sua esperienza in WWE, contraddicendo le affermazioni fatte in passato. Dopo aver criticato l’ambiente e alcune decisioni prese dalla compagnia, ora l’atleta si mostra più cauto, affermando di non nutrire rancore. La sua posizione sembra cambiare rispetto alle dichiarazioni precedenti, segnando un passo indietro rispetto a quanto affermato in precedenza.

Ricochet non sta più rincarando la dose contro la WWE, anzi, sta decisamente facendo marcia indietro. Dopo aver accusato in passato la compagnia di "uccidere le legacy" e di avergli fatto perdere l'amore per il wrestling, l'attuale AEW National Champion ha ora ammorbidito i toni. Intervenendo ai microfoni di Josh Martinez il 26 febbraio 2026, Ricochet ha affrontato le polemiche nate dai suoi commenti diventati virali, chiarendo che esiste un grande equivoco su come viva davvero la sua esperienza in WWE. Quando gli è stato chiesto quale fosse la percezione più sbagliata sul suo conto, Ricochet ha indicato subito la narrativa secondo cui avrebbe odiato completamente il suo periodo in WWE: "Credo che l'equivoco più grande sia che io non mi sia divertito per niente lì.

© Zonawrestling.net - Ricochet fa marcia indietro: “Non ho odiato la mia esperienza in WWE”

