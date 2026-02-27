Riaprono le immatricolazioni per gli iscritti al semestre aperto non in graduatoria

Le immatricolazioni per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università di Parma sono state riaperte. Questa possibilità riguarda gli studenti iscritti al semestre aperto che non sono ancora in graduatoria. La decisione permette loro di completare la procedura di iscrizione, offrendo un'opportunità di accesso ai corsi universitari. La riapertura è stata comunicata dall’ateneo attraverso un avviso ufficiale.

