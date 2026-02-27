Un uomo di 40 anni è stato fermato dalla polizia in relazione a diversi furti avvenuti in città. Gli investigatori hanno individuato e fermato il sospetto, che è ora a disposizione delle autorità competenti. La vicenda riguarda episodi che hanno creato preoccupazione tra i residenti e portato a un intervento delle forze dell’ordine.

Arrestato un uomo di 40 anni indagato per furto ed altri reati commessi in città. Si tratta del camaiorese che, in base alle indagini svolte in sinergia dalle Forze dell’ordine, ha commesso molti dei reati contro il patrimonio, pare sotto effetto di drogati, che hanno messo quasi ‘sotto assedio’ la città negli ultimi mesi e che avevano spinto i cittadini, i commercianti, la minoranza politica a numerosi appelli e a una petizione per una maggiore sicurezza. L’arresto è avvenuto mercoledì pomeriggio ad opera dei Carabinieri e l’uomo è l’uomo è stato trasferito al carcere di Lucca. Di recente viveva in una roulotte in città’, poco fuori dal centro, dopo aver lasciato da tempo l’abitazione dei familiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Responsabile di molti furti. Arrestato quarantenne

