Resistere a Mafiopoli | due gli incontri nel Messinese
Due gli appuntamenti organizzati dall'Associazione "Orizzonte Comune" per la presentazione del libro "Resistere a Mafiopoli" di Giovanni Impastato, edito da Navarra Editore.Due eventi che si inseriscono nella campagna di Libera contro le mafie “100 passi verso il 21 Marzo”.La prima presentazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
“Anche se Trump dovesse morire, parti di quel movimento resterebbero. Dobbiamo resistere, resistere, resistere”: Robert De Niro contro il presidente UsaOspite del podcast di Nicolle Wallace, l’attore si commuove parlando del futuro degli Stati Uniti sotto Trump: “Sta a noi proteggere il Paese” È tra...
Due terremoti nel giro di pochi minuti nel Messinese, epicentro Militello rosmarinoUn terremoto del quarto grado si è registrato alle 14,54 con epicento Militello rosmarino.