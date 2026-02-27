IGN ha pubblicato un video che mette a confronto il gameplay di Resident Evil Requiem su PC e Nintendo Switch 2. La clip mostra le differenze tra le due versioni, evidenziando come il nuovo capitolo di Capcom si adatti a hardware molto diversi tra loro. La prova si concentra sulle prestazioni e sulla qualità grafica, offrendo un confronto diretto tra le due piattaforme.

IGN ha messo a confronto due versioni agli antipodi di Resident Evil Requiem, mostrando quanto il nuovo capitolo Capcom riesca a scalare tra hardware di fascia estrema e una console ibrida, Nintendo Switch 2. I filmati includono le sequenze iniziali della campagna, con momenti giocabili sia nei panni di Grace Ashcroft sia in quelli di Leon Kennedy. Il risultato è un confronto didatticamente interessante: potenza bruta contro ottimizzazione intelligente. Il primo video mostra la versione PC catturata con una GPU RTX 4090 e impostazioni grafiche al massimo. Parliamo di 4K a 60 fotogrammi al secondo con Path Tracing attivato, ovvero la forma più avanzata di illuminazione dinamica disponibile nel gioco. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil Requiem, un video confronta il gameplay su PC e Nintendo Switch 2

