Digital Foundry ha recentemente analizzato la versione di Resident Evil Requiem per Nintendo Switch 2, dopo aver valutato le versioni per PlayStation e Xbox. L’attenzione si è concentrata sulle prestazioni e sulle tecniche di miglioramento, con particolare rilievo al supporto del DLSS. La recensione si basa su test e confronti pratici, offrendo un quadro dettagliato delle capacità del gioco sulla nuova console.

Dopo aver analizzato le versioni PlayStation e Xbox, Digital Foundry ha esaminato anche l’edizione Nintendo Switch 2 di Resident Evil Requiem. Il verdetto è sorprendentemente positivo: pur essendo la piattaforma meno potente tra quelle di attuale generazione, la console ibrida di Nintendo riesce a offrire una conversione solida e tecnicamente convincente. Il merito principale va al DLSS, la tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale sviluppata da NVIDIA. Switch 2 parte da una base tecnica inferiore rispetto a PS5 e Xbox Series XS, ma possiede un elemento unico nel panorama console: il supporto al DLSS. In Resident Evil Requiem la risoluzione nativa è estremamente contenuta — circa 540p in modalità docked e 360p in portatile — ma l’upscaling consente di ricostruire un’immagine a 1080p con una qualità sorprendentemente alta. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Resident Evil Requiem, Digital Foundry promuove la versione Nintendo Switch 2 ed elogia il DLSS

