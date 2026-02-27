Rennes-Tolosa sabato 28 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 17:00 si disputa la partita tra Rennes e Tolosa. È il secondo impegno di Haise sulla panchina del Rennes, dopo una prima vittoria. La sfida si svolge allo stadio della squadra locale, con le formazioni appena ufficializzate e le quote scommesse già aperte. Il match rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

È cominciata nel migliore dei modi l'avventura di Haise sulla panchina del Rennes, e adesso il tecnico ex Nizza cerca il bis nella gara interna contro il Tolosa. I bretoni hanno avuto vita facile contro l'Auxerre, travolto a domicilio con un secco 3 a 0 in poco più di un'ora per quella che è la quarta vittoria esterna stagionale.