Renaud Camus | La remigrazione? L’unico modo per impedire il genocidio dell’Europa

Renaud Camus ha affermato che la remigrazione rappresenta l’unico modo per impedire il genocidio dell’Europa. In un suo intervento, ha sottolineato che i popoli che conoscono i propri classici e sono consapevoli della propria identità non si lasciano trascinare passivamente nella storia. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche durante un evento pubblico.

"I popoli che conoscono i loro classici e che sono consapevoli di ciò che sono, non si lasciano condurre senza ribellarsi nella pattumiera della storia". Parla il teorico della Grande Sostituzione.. Roma, 27 feb – Remigrazione la parola che ha acceso le piazze e il dibattito in Italia negli ultimi 12 mesi, ma che in Europa è da anni che prende dimensione. Lo spettro agitato dall'antifascismo secondo cui, usando la definizione della Treccani, dietro questo termine si celerebbe un "eufemismo per ritorno forzato di persone immigrate nel loro Paese d'origine". Vilipendio alla globalizzazione, quindi. Ma è veramente così? Guardando al di là delle Alpi il confronto è attivo da decenni e chi meglio di Renaud Camus, il teorico della Grande Sostituzione, può aiutarci a sbrogliare il bandolo della matassa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Renaud Camus: "La remigrazione? L'unico modo per impedire il genocidio dell'Europa"