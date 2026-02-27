Reggiana | scorpacciata di titoli regionali

La squadra giovanile della Reggiana ha dominato il fine settimana, conquistando tre titoli regionali. In tre incontri, le atlete hanno interrotto le competizioni prima del tempo, dimostrando grande determinazione. La protagonista di questa serie di successi è stata Priska Florens, che si è distinta nelle categorie Under 15, 17 e 19 dell’Emilia-Romagna. La vittoria ha regalato un momento di grande soddisfazione alla società.

Tre match, tre stop anticipati. È la cavalcata di Priska Florens a prendersi la scena nel Torneo Debuttanti Under 15, 17 e 19 dell'Emilia-Romagna e a consegnare alla Reggiana Boxe Olmedo il volto simbolo di un fine settimana da incorniciare. L'ultimo atto, alla Olmedo Boxing Arena di via Flavio Gioia, si è chiuso con la superiorità manifesta decretata dall'arbitro: un sigillo netto su un percorso perfetto nella categoria Under 17 60 kg (3x2). Il torneo si è articolato su tre sedi nella giornata di venerdì (Reggio Emilia, Riccione e Modena), due il sabato (Reggio e Reggiolo) e con le finali disputate nella nuova casa della boxe reggiana, teatro delle sfide decisive.