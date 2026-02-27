Reggia di Caserta | completato il recupero delle preziose tele del Real Casino di San Silvestro

È stato portato a termine il restauro delle tele del Real Casino di San Silvestro all’interno della Reggia di Caserta. I dipinti, risalenti al Settecento, sono stati recuperati grazie a investimenti provenienti dai fondi del PNRR. Il lavoro di conservazione ha coinvolto diverse sfide tecniche e ha permesso di restituire i capolavori al pubblico.

Reggia di Caserta: concluso il restauro delle tele del Real Casino di San Silvestro. Recuperati i capolavori del Settecento tra sfide tecniche e fondi PNRR. La Reggia di Caserta torna a splendere in uno dei suoi angoli più suggestivi grazie alla conclusione dei restauri che hanno interessato il soffitto del Real Casino situato nel Bosco di San Silvestro. L'operazione di salvaguardia, resa necessaria da un avanzato stato di deterioramento che metteva a rischio la sopravvivenza stessa dei manufatti, ha restituito l'antico decoro a tre imponenti opere pittoriche del XVIII secolo. Il progetto conservativo è stato finanziato direttamente dal museo e si è concentrato sulle tele che ornano le volte del primo piano della palazzina borbonica, opera dell'architetto Francesco Collecini. Reggia di Caserta, concluso il restauro delle tele del Real Casino del Bosco di San SilvestroLa Reggia di Caserta ha concluso il restauro delle tre grandi tele dipinte che ricoprono i soffitti del Real Casino del Bosco di San Silvestro. Reggia di Caserta, restaurate le tre tele settecentesche del Real Casino del Bosco di San SilvestroLe opere ornano le volte al primo piano dell'edificio progettato dall'architetto Francesco Collecini, nelle sale Gialla, di Bacco e Arianna e di Diana cacciatrice ... Alla Reggia di Caserta tra giardini e sale realiLa primavera quasi alle porte è l'occasione per un tuffo nella bellezza della Reggia di Caserta, quarantacinquemila metri quadri di autentica meraviglia che domenica si visitano gratis, nell'ambito de ...