Referendum il sondaggio | sì in vantaggio affluenza in crescita per tutti

Un sondaggio recente mostra un crescente interesse tra gli italiani riguardo al referendum sulla riforma della giustizia, con il sì che si trova in leggero vantaggio. L'affluenza alle urne appare in aumento rispetto alle consultazioni precedenti, indicando un coinvolgimento più attivo della popolazione sulla questione. I dati raccolti suggeriscono una maggiore partecipazione e un orientamento prevalente verso una delle opzioni in campo.

Un sondaggio dell’istituto Piepoli presentato dal vicepresidente Livio Gigliuto sul Quotidiano Nazionale dà in vantaggio il sì al referendum sulla riforma della giustizia. Insieme a una lieve crescita degli italiani che andranno a votare. La propensione riguarda elettori di maggioranza e opposizione. E quindi l’affluenza cresce per tutti. Con l’aumento della polarizzazione, il centrosinistra si è progressivamente ricompattato sul No. La stima dell’affluenza è oggi intorno al 45%, in crescita di due punti percentuali. E le intenzioni di voto dicono che il sì è al 54%, mentre il no è al 46%. Ci sono differenze sostanziali nell’elettorato. Tra uomini e donne si registra un sostanziale equilibrio, con i primi leggermente più propensi al Sì. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Sondaggio referendum giustizia Ixè, il No in vantaggio di 6 punti sul Sì a un mese dal voto, 53% vs 47%, con affluenza al 46%

Sondaggio YouTrend referendum giustizia, No in vantaggio di 2.2 punti (51,1%) sul Sì (48,9%) in caso di bassa affluenza al 46,5%YouTrend ha fornito al contempo anche un dato relativo ad una possibile alta affluenza, al 58,5%.

Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026

Temi più discussi: Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza; Referendum riforma giustizia, sondaggio e 'voto' social: è game over?; Un mese al referendum, la sfida si gioca sull’affluenza: ecco perché; Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: scenari, dati e intenzioni di voto.

Ultimo sondaggio Referendum Giustizia, il No è davanti al Sì di 6 punti: situazione ribaltata in 4 mesiL'ultimo sondaggio sul Referendum per la riforma della Giustizia dà in vantaggio netto il no, situazione ribaltata ... virgilio.it

Referendum sulla giustizia, il sondaggio premia il Sì: avanti (e in crescita) al 54%, ma il distacco si riduce. Ecco i datiL’analisi dell’Istituto Piepoli per QN, crescita trasversale dell’affluenza (che resta sotto il 50%). Il presidente Gigliuto e le intenzioni di voto: La polarizzazione ha ricompattato l’elettorato di ... quotidiano.net

Referendum, è ribaltone! Con l’ultimo sondaggio cambia tutto - facebook.com facebook

Referendum, sondaggio Ixè: il No avanti di sei punti. E la fiducia nei magistrati è il quadruplo di quella nei partiti x.com