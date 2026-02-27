Record SASP 2025 | 1.700 salvati in 1.400 missioni

Nel 2025, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha registrato un massimo storico, con oltre 2.000 chiamate ricevute e più di 1.700 persone salvate in circa 1.400 interventi. Questi dati rappresentano un incremento rispetto agli anni precedenti e testimoniano l’attività intensa del team dedicato alle operazioni di soccorso in montagna e grotte. La squadra ha operato in diverse situazioni di emergenza in tutta la regione.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (SASP) ha chiuso il 2025 con numeri record: oltre 2.000 chiamate e più di 1.400 missioni attive, coinvolgendo 1.700 persone soccorse. Questi dati, tra i più alti di sempre, posizionano il 2025 come un anno particolarmente impegnativo per il servizio piemontese del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). La centrale operativa del SASP ha gestito 2.070 richieste di aiuto, con un aumento dell'8% rispetto al 2024. Di queste, 1.471 si sono trasformate in vere e proprie missioni sul territorio. In quasi il 94% dei casi, è stato necessario l'intervento del soccorso sanitario, mentre 75 operazioni sono state condotte dalla Protezione Civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

