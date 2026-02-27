Rebibbia la Città Invisibile | il docu-teatro sbarca all’Auditorium

All’Auditorium di Rebibbia viene presentato il nuovo spettacolo di docu-teatro intitolato Rebibbia: la Città Invisibile. Lo spettacolo si ispira alle opere di Italo Calvino e porta in scena una narrazione che unisce elementi teatrali e documentaristici. La rappresentazione si svolge in un contesto che riguarda il quartiere di Rebibbia e coinvolge attori e spettatori in un percorso tra realtà e immaginazione.

Cosa: Lo spettacolo di docu-teatro Rebibbia: la Città Invisibile, ispirato alle opere di Italo Calvino.. Dove e Quando: Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” (Sala Petrassi), 10 marzo 2026.. Perché: Un esperimento sociale e artistico unico che porta sul palco detenuti, ex detenuti e personale della Polizia Penitenziaria.. Il confine tra il “dentro” e il “fuori” si dissolve sul palco dell’ Auditorium Parco della Musica. Il prossimo 10 marzo, la Sala Petrassi ospiterà Rebibbia: la Città Invisibile, un ambizioso progetto di docu-teatro che celebra il quarantesimo anniversario della scomparsa di Italo Calvino. Non si tratta solo di una rappresentazione teatrale, ma del culmine di un percorso di riabilitazione e creazione artistica nato all’interno dei laboratori d’arte del carcere di Rebibbia, prodotto dall’Associazione Ottava Arte. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Rebibbia, la Città Invisibile: il docu-teatro sbarca all’Auditorium L’auditorium dell’Omni fa il salto. Diventerà il teatro della cittàAnni fa si accarezzò l’idea di far tornare il Cinema Capitol, chiuso sotto l’avanzare delle multisale, alla prima vocazione teatrale novecentesca e... Leggi anche: La prima rassegna della lettura. Sbarca in città “Libri in scena“. Al teatro Manzoni e in Villa Reale Temi più discussi: Rebibbia: la Città invisibile; Rebibbia la Città invisibile, prezioso evento educativo per tutti; Rebibbia invisibile, in scena il docu-teatro dal carcere; Accordi di Primavera: a Roma cultura tra teatri, musica, libri e cinema. Venezia città invisibile: dieci giorni di fumettoVenezia città invisibile: capovolgere l’espressione significa mettere a fuoco un paradosso. Da un lato, l’eccesso di visibilità superficiale legata al consumo turistico; dall’altro, il bisogno urgente ... lospaziobianco.it Venezia città invisibile. Dal 19 al 28 febbraio 10 giorni di eventi legati al FumettoVenezia città invisibile: capovolgendone il senso, indica allo stesso tempo un eccesso di visibilità superficiale - legata al ‘consumo’ turistico di Venezia - ... quotidianpost.it Ultimi giorni impegnativi per @venezia città invisibile, la dieci giorni di Fumetto che stiamo portando avanti nella città lagunare, con Laura Scarpa e il supporto di Manuele Fior, di Matteo Alemanno, di ZAZÀ art comic shop, di Lorena Canottiere e di tanti partner - facebook.com facebook Venezia città invisibile: dieci giorni di fumetto #Notizie #ComicOut #ManueleFior #MatteoAlemanno lospaziobianco.it/venezia-citta-… x.com