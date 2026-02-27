Real Madrid schianta il Bayern Monaco nella 29ª giornata di Eurolega

Nel 29° turno di Eurolega, il Real Madrid ha ottenuto una vittoria convincente contro il Bayern Monaco. La partita ha visto i padroni di casa imporre il ritmo fin dall'inizio, mantenendo il comando fino alla sirena finale. I giocatori del Real Madrid hanno dimostrato una buona solidità in attacco e una difesa compatta, lasciando poco spazio agli avversari durante tutto l'incontro.

Nel 29° turno della Euroleague, il Real Madrid chiude con autorità la sfida contro il Bayern Monaco, imponendosi con un punteggio netto di 93-70. I blancos hanno preso in mano le redini dall’inizio e hanno costruito un margine di vantaggio consistente, arrivando a toccare anche 34 punti di distanza prima di gestire gli ultimi minuti. La partita ha visto Madrid controllare il ritmo, dominando sia offensivamente sia difensivamente e impedendo al Bayern di stabilire risposte efficaci nelle fasi decisive. L’esecuzione collettiva e una difesa concentrata hanno permesso ai blancos di rialzare rapidamente il punteggio dopo ogni tentativo di rientro degli avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

