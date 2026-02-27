Rayo Vallecano-Athletic Bilbao sabato 28 febbraio 2026 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Equilibrio con gol a Vallecas?

Sabato 28 febbraio 2026 alle 14:00 si gioca la partita tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. Le due squadre si affrontano in un match che potrebbe essere deciso da un gol, considerando l’equilibrio tra le formazioni. Il Rayo Vallecano, reduce da due risultati positivi, cerca di consolidare la propria posizione in classifica.

Il Rayo Vallecano si è dovuto improvvisamente calare in una realtà che sembrava aver dimenticato: la lotta per la salvezza è tornata a riguardare i madrileni, che però nelle ultime due partite hanno centrato due risultati ottimi. I Matagigantes sono infatti riusciti sia a travolgere l'Atletico Madrid che a conquistare un preziosissimo punto in Andalusia.