Rapina vecchietta uscita dalla chiesa e la trascina a terra per diversi metri | ai domiciliari

Un giovane è stato fermato dai carabinieri a Latiano con l’accusa di aver rubato a un’anziana che era uscita dalla chiesa, trascinandola a terra e portando via i suoi effetti personali. L’intervento dei militari ha portato all’arresto immediato e alla successiva applicazione della misura cautelare domiciliare. La vicenda si è svolta in modo rapido, evidenziando la presenza di forze dell’ordine sul territorio.

LATIANO - Un giovane è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Latiano con l'accusa di rapina aggravata nei confronti di un'anziana. Quest'ultima, in una tarda serata, dopo aver assistito ad una messa, all'uscita da una parrocchia, sarebbe stata raggiunta alle spalle dal giovane, il quale.