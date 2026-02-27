Rapina lampo a San Lorenzo | iPhone rubato in 10 secondi

Giovedì 26 febbraio, poco prima delle 14, una rapina lampo si è verificata in via Tiburtina, all’altezza di piazza del parco dei caduti del 19 luglio 1943. In meno di 10 secondi, un individuo ha sottratto un iPhone a un passante, sorprendendo chi si trovava nel luogo. La scena si è svolta rapidamente, lasciando pochi testimoni e senza che ci siano stati interventi immediati.

La dinamica dell'aggressione: come si è svolta la rapina Tutto inizia poco prima delle 14 di giovedì 26 febbraio, in un punto preciso di via Tiburtina: all'altezza di piazza del parco dei caduti del 19 luglio 1943. Il rider, un 42enne del Gambia, è in sella alla sua bicicletta quando viene avvicinato da tre uomini. Non è un caso: la zona è nota per essere trafficata, ma anche per i suoi angoli meno sorvegliati. L'aggressore principale è un 28enne somalo, vestito con una felpa leggera e jeans. Il suo gesto è repentino: sferra un calcio alla bicicletta del rider, facendogli perdere l'equilibrio. È in quel momento di smarrimento che il 28enne afferra l'iPhone della vittima e lo passa ai complici. 🔗 Leggi su Ameve.eu Rapina lampo a Campigliano: 3.000 euro in 30 secondiSommario: A Campigliano, frazione di San Cipriano Picentino, due uomini armati hanno rapinato un distributore UP, portandosi via circa 3. 10 euro e sigarette, rapina lampo a Bologna: 2 giovani in manette.Due giovani sono stati arrestati a Bologna dopo aver rapinato due minorenni in piazza Minghetti. Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Discussioni sull' argomento Rapina lampo in centro: la fuga finisce in manette sul bus; Rapina lampo al distributore di Campigliano; Rapina lampo al distributore di Campigliano: banditi fuggono con 3mila euro - Salernonotizie.it; San Pietro Clarenza, i Carabinieri recuperano un monopattino rapinato a un minore: denunciato un 24enne. Rapina da 20mila euro alla Cassa di San Zaccaria: 3 banditi in fugaUna rapina a mano armata ha scosso il primo pomeriggio di mercoledì la filiale della Cassa di Risparmio di San Zaccaria, lungo via Dismano. Tre ... corriereromagna.it intoscana.it. . Dopo un accurato restauro a cura dell’Opificio delle Pietre Dure sono tornate a splendere nella Sagrestia Vecchia della Basilica di San Lorenzo a Firenze la Porta dei Martiri e la Porta degli Apostoli, realizzate da Donatello tra il 1440 e il 1442 - facebook.com facebook Restaurate le Porte di Donatello della basilica di San Lorenzo x.com