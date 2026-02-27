Ranking Uefa | siamo in corsa ma non si può più sbagliare

La corsa tra Spagna, Germania e Italia per il secondo posto nel ranking UEFA si è ridotta a soli 20 centesimi di punto. Le tre nazionali sono ancora in gara, ma non è più possibile commettere errori. La situazione attuale dei punteggi mostra una lotta serrata e imprevedibile tra le tre squadre. La classifica rimane aperta e dipende dai risultati delle prossime partite.

Quello che sorprende, con soltanto quattro squadre su sette sopravvissute allo scoglio dei playoff, è che l’Italia sia totalmente in corsa nel ranking Uefa stagionale. Ma è proprio così o soltanto un’illusione? La classifica comincia a delinearsi, le nazioni medie e piccole alla lunga perdono terreno, il Portogallo scende e le quattro grandi sono di nuovo lassù. Come sempre. L’Inghilterra fa gara a sé: con un contingente di sei squadre in Champions e un coefficiente irraggiungibile, quasi 23 punti, s’è già presa uno slot. Per il secondo posto è ancora tutto aperto: Germania, Spagna e Italia, per ora in quest’ordine, sono racchiuse nello spazio di venti centesimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

