Rajovic supera Donati nella volata di Tortolì al Giro di Sardegna

Una volata decisiva ha contraddistinto la terza tappa del Giro di Sardegna 2026, con partenza da Cagliari e arrivo a Tortolì. L’esito ha confermato la dinamicità della corsa e ha posto in primo piano i protagonisti della giornata, offrendo una lettura chiara degli episodi chiave e delle posizioni in classifica. La giornata è stata caratterizzata da una fuga a due con Ivan Taccone (MG.K Vis Costruzioni e Ambiente) e Ignazio Cireddu (Team Vorarlberg), che hanno stretto il gruppo nei giri finali prima di essere riassorbiti. A seguire è emersa anche una prova di forza in solitaria firmata da Thor Michielsen (Lidl – Trek Future Racing). Nell’ultimo tratto, il plotone ha controllato gli ultimi chilometri in attesa della volata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

